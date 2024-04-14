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        Edirne'de jandarmanın bitkin halde bulduğu şahin tedavi altına alındı

        Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın bitkin halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:25 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:25
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        Edirne'de jandarmanın bitkin halde bulduğu şahin tedavi altına alındı
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın bitkin halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesindeki devriyesinde bitkin halde bir şahin buldu.

        Jandarma tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahin tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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