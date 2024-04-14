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        Eşinin öldürdüğü Petek, gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı

        EDİRNE'de boşanma aşamasındaki eşi Berşan Aksak (22) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Petek Aksak (22), mahalle halkı ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:35
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        Eşinin öldürdüğü Petek, gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı
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        EDİRNE'de boşanma aşamasındaki eşi Berşan Aksak (22) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Petek Aksak (22), mahalle halkı ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Berşan Aksak, Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklarını görmek istediğini belirtip, boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Petek Aksak'ı buluşmaya çağırdı. Kızı Eflin'i (4) yanına alan Petek Aksak, Berşan Aksak ile bir araya geldi. Berşan Aksak, iddiaya göre; kızı olmadan konuşmak istedi. Bunun üzerine kızını evine bırakan Petek Aksak, bu kez Berşan Aksak ile Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki hatıra ormanında buluştu. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Berşan Aksak, çıkardığı tabanca ile 3 el ateş açarak Petek Aksak'ı öldürdü. Kaçan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ilk ifadesinde; tartışma sırasında olayın aniden geliştiğini iddia eden Aksak, bugün adliyeye sevk edildi.

        ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

        Öte yandan Petek Aksak'ın cenazesi, Yeniimaret Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik istendi, bu sırada mahalle sakinleri ve öldürülen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Petek'in annesi Pınar Kaçarlar da fenalık geçirdi. Anne Kaçarlar ambulansa alınırken, ağabey Eren Kaçarlar da ağladı. Petek Aksak'ın cenaze namazı Bademlik Camisi'nde kılındı. Cenazeye Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kadın muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Cenaze, Bademlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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