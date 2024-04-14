Eşinin öldürdüğü Petek, gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı

EDİRNE'de boşanma aşamasındaki eşi Berşan Aksak (22) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Petek Aksak (22), mahalle halkı ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berşan Aksak, Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklarını görmek istediğini belirtip, boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Petek Aksak'ı buluşmaya çağırdı. Kızı Eflin'i (4) yanına alan Petek Aksak, Berşan Aksak ile bir araya geldi. Berşan Aksak, iddiaya göre; kızı olmadan konuşmak istedi. Bunun üzerine kızını evine bırakan Petek Aksak, bu kez Berşan Aksak ile Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki hatıra ormanında buluştu. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Berşan Aksak, çıkardığı tabanca ile 3 el ateş açarak Petek Aksak'ı öldürdü. Kaçan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ilk ifadesinde; tartışma sırasında olayın aniden geliştiğini iddia eden Aksak, bugün adliyeye sevk edildi.