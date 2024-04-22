Araçta yapılan aramada 18 oto yedek parçası ve asansör arıza tespit cihazı ele geçirildi.

Edirne'de bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

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