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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:16
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        Keşan ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamada 150 kişinin GBT sorgusunu yaptı, 45 araç sorgulandı.

        Üzerinden ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilen Ü.G. hakkında tahkikat başlatıldı.

        - Keşan'da uyuşturucu operasyonu

        Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda operasyon kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

        Yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda E.K, O.K, Z.Y, C.B, ve E.V. gözaltına alındı.

        - Gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine U.K'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 18 oto yedek parçası ve asansör arıza tespit cihazı ele geçirildi.

        Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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