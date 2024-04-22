Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve sevinçle kutlandığını belirtti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıdığını ve tüm dünya çocuklarının bu bayramda Türkiye'de buluştuğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızın ve onları yetiştirmenin milletimizin geleceği için ne denli önemli olduğunu bu veciz sözle bir kez daha dile getirmiştir. Büyükleri olarak bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade edebilmesi, donanımlı, yetenekli ve şuurlu nesiller olarak yetişmesi için her türlü tedbiri alacağız. Onların daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli yarınlara ulaşması için var gücümüzle çalışacağız.

        Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere necip milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"

        Benzer Haberler

        Edirne İl Encümeni üyeleri seçildi
        Edirne İl Encümeni üyeleri seçildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye
        Edirne'de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye
        Edirne Lisesi'nin 167'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Edirne Lisesi'nin 167'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Doktoru darp davasında itiraz üzerine tutuklanan sanık, yine tahliye edildi
        Doktoru darp davasında itiraz üzerine tutuklanan sanık, yine tahliye edildi
        Aşılama çalışmalarıyla pek çok hastalığın önüne geçiliyor
        Aşılama çalışmalarıyla pek çok hastalığın önüne geçiliyor