Edirne Valisi Sezer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve sevinçle kutlandığını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıdığını ve tüm dünya çocuklarının bu bayramda Türkiye'de buluştuğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızın ve onları yetiştirmenin milletimizin geleceği için ne denli önemli olduğunu bu veciz sözle bir kez daha dile getirmiştir. Büyükleri olarak bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade edebilmesi, donanımlı, yetenekli ve şuurlu nesiller olarak yetişmesi için her türlü tedbiri alacağız. Onların daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli yarınlara ulaşması için var gücümüzle çalışacağız.