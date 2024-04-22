Edirne İl Encümeni üyeleri seçildi
Edirne İl Genel Meclisinde İl Encümeni üyelerinin seçimi yapıldı.
Edirne İl Genel Meclisinde İl Encümeni üyelerinin seçimi yapıldı.
İl Genel Meclisinin nisan ayı toplantısı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında yapıldı.
Denetim Komisyonu'nun 2023 yılı raporunun okunduğu toplantıda, İl Encümeni üye seçimi yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda Kutay Özköse, İsmail Aliş ve Cevdet Kur seçildi.
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