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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:56
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

        Organizasyon bu yıl, format değişikliği nedeniyle alışılagelmişin dışında dün başlamıştı.

        Kırkpınar'ın kültürel seremonilerinin tamamlanmasının ardından organizasyonda ikinci gün güreşleri başladı.

        Program, minik 1 boy pehlivanların müsabakalarıyla start aldı.

        Bugün baş boyu hariç diğer boylardaki pehlivanlar, ilk 32'ye kalmak için rakipleriyle mücadele edecek.

        Baş boyunda ilk tur mücadeleleri, yarın yapılacak.

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda 40, baş altı boyunda 65, büyük orta boyda 65, küçük orta büyük boyda 66, küçük orta küçük boyda 65, deste büyük boyda 65, deste orta boyda 65, deste küçük boyda 66, ayak boyunda 65, tozkoparanda 64, teşvik 2 boyunda 56, teşvik 1 boyda 56, minik 2 boyda 58, minik 1 boyda ise 56 pehlivan güreş tutacak.

        Dünkü ön elemeyi geçen Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman ve Yunus Emre Yaman, baş boyu mücadelelerine adlarını yazdırmıştı.

        Bu isimler, organizasyona direkt katılım hakkı kazanan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun'un da aralarında olduğu pehlivanlarla mücadele verecek.

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