Edirne'de yaz kampındaki Balkanlar'dan gelen öğrenciler fen ve teknoloji deneyleri yaptı

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampına katılan Balkanlar'dan gelen öğrenciler, Trakya Üniversitesinde fen ve teknoloji deneyleri yaptı.

Platform tarafından 11 Balkan ülkesinden 305 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz kampı programı sürüyor.

Yaz kampına Bosna - Hersek, Romanya, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan katılan 120 öğrenci, fen ve teknoloji deneyleri için Eğitim Fakültesine gitti.

Öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında görevli akademisyenlerle birlikte karışımların ayrılması, mitoz bölünme evreleri, katılarda basınç ile mekanik, optik ve termodinamik deneyler yaptı.