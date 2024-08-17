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        Edirne'de arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kız çocuğu öldü

        Edirne'de, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:50
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        Edirne'de arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kız çocuğu öldü
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        Edirne'de, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde K.C.A. (17), iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayı yanındaki arkadaşlarına gösterdi.

        Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu K.C.A, burada bulunan arkadaşı D.P'yi (15) yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli K.C.A, silahla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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