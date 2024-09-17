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        Edirne'den kısa kısa

        Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Derneği Başkanı İlknur Acar'a Dünya Gençlik Konseyince ödül verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:46
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        Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Derneği Başkanı İlknur Acar'a Dünya Gençlik Konseyince ödül verildiği bildirildi.

        Dernekten yapılan açıklamada, Acar'a İstanbul Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Gençliğe Katkı, Girişimcilik, Kültür ve Sanat Ödülleri programında "özel eğitim alanında yaptığı hizmetler" dolayısıyla ödül verildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, özel çocukların daha çok mutlu olması için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Özel çocuklar sayesinde bu ödülü aldığını ifade eden Acar, Dünya Gençlik Konseyine teşekkür etti.

        - Keşan'da sinek üreme alanları ilaçlandı

        Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek üreme alanlarını ilaçladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinek üreme alanlarını kontrol altına almak için sivrisinek ve karasinek larva üreme alanlarında ilaçlama çalışmaları sürüyor.

        Ekipler ilçe merkezindeki çalışmalarına devam ediyor.

        - Çevre düzenleme çalışmaları

        Keşan ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilçenin dört bir yanını güzelleştirdiği belirtildi.

        Keşan'da yaşayan vatandaşlar için belediye ekiplerinin durmaksızın hizmet ürettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Keşan için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Doktor Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırım imalat çalışmalarımızı sürdürdük. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zincir Sokak'ta bulunan ve çevrede olumsuzluklara sebep olan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Keşan Gençlik Merkezi önünde yer alan spor aletlerinin onarımını gerçekleştirdik."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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