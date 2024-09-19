Kıbrıs gazisi, askerlik hatıralarını bitmeyen heyecanla yad ediyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet İsmailoğlu, askerlik anılarını ilk günkü heyecanla yaşatıyor.

İsmailoğlu, askerlik anılarını evinin "en kıymetli köşem" dediği yerinde muhafaza ettiği objelerle yad diyor.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin 2017'den bu yana başkanlığını da yapan İsmailoğlu, gazilere ihtiyaç duydukları konularda yardımcı oluyor.

Tezkere belgesi, fotoğrafları, madalyaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendisine verilen bayrakları evinde muhafaza eden İsmailoğlu, o günleri sık sık anıyor.

İsmailoğlu, Kıbrıs gazisi olmanın dünyanın en gurur verici ünvanı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasının ardından alayıyla birlikte harekata katıldığını belirten İsmailoğlu, "Girne'den denizden karaya çıktık. İkinci günümüzde alay komutanımız Albay Halil İbrahimkaraoğlanoğlu şehit oldu. Çok üzüldük ama önümüzde vatan meselemiz vardı, üzüntümüzü kenara koyarak görevimize devam ettik. Görevimizi başarıyla yerine getirdik." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde silinmez anılar yaşadığını anlatan İsmailoğlu, şunları kaydetti:

"Askerlik yıllarımda kullandığım kimliğimi ve tezkere belgemi 50 yıldır özenle evimde oluşturduğum köşede muhafaza ediyorum. Madalyalarım, askerlik fotoğraflarım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bana verilen bayrakları ve çeşitli kurumlar tarafından takdim edilen plaketleri saklıyorum. Gazilik aldığım o dönemden bana kalan yadigarlar benim manevi mirasım.

2017'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştik dönemin başbakanının bana tevdi ettiği bir Kıbrıs bayrağı var. Yıllar sonra oraya gittiğimizde bizi çok güzel karşıladılar o gün bizi gazeteci haber yapmıştı, haberimizin yer aldığı Kıbrıs Postası gazetesini de saklıyorum."