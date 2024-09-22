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        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin Edirne ekibi, kentte basketbol ruhunu canlandırdı

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) takdiri ve davetiyle Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Edirne DSİ Spor Kulübü Kadın Basketbolu Takımı, ligde başarıyı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:06
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        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin Edirne ekibi, kentte basketbol ruhunu canlandırdı
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        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) takdiri ve davetiyle Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Edirne DSİ Spor Kulübü Kadın Basketbolu Takımı, ligde başarıyı hedefliyor.

        Serhat kentini profesyonel ligde temsil eden, DSİ Kadın Basketbol Takımı çıktığı ilk iki maçta yenilgi alsa da Edirneli basketbolseverlerde heyecan yaratmayı başardı.

        Kadın basketbolcular başantrenör Alptuğ Akkaş yönetimde Mimar Sinan Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

        Takım, yerli ve yabancı transferleri, altyapıdan yetişen oyuncuları ve deneyimli teknik kadrosuyla basketbolseverler tarafından takdir topluyor.

        Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı ile kentte tekrar basketbol havası esmesi, Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Olin Edirne takımını anımsattı.

        Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Anadolu Efes gibi ligin büyük takımlarıyla yarışan ve her maçında basketbolseverleri tribüne çeken Olin Edirne, 2014'te maddi imkansızlıklar nedeniyle satılmış ve daha sonra Eskişehir Basket ismiyle yoluna devam etmişti.

        - "Bizi mücadelemizde hiç yalnız bırakmadılar"

        Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni maçlar için hazırlıkları yoğun antrenman temposuyla sürdürdüklerini söyledi.

        Takımın her antrenmanına katıldığını ve sporcuların yanında olduğunu belirten Tulmaç, "Süper Ligi ve Avrupa kupalarını da göreceğiz. Edirnelilere, basketbolseverlere teşekkür ediyorum bizi mücadelemizde hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

        Kadın Basketbol Takımları arasında en yoğun taraftar grubuna sahip takım olduklarını anlatan Tulmaç, 1. Lig'e çıkmalarına destek olan Edirne Valisi Yunus Sezer ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'e teşekkür etti.

        Tulmaç, kentteki basketbol sevgisini, maçlarda başarılı sonuçlar alarak ortaya koyacaklarını kaydetti.

        - "Başarımızı taçlandırmak istiyoruz"

        Başantrenör Alptuğ Akkaş da bölgesel lig ile başladıkları 2019 yılındaki serüvenlerinin her geçen yıl başarıyla büyüdüğünü anlattı.

        Edirne'de kendi ayakları üzerine duran başarılı kadın basketbolcular yetiştirdiklerini anlatan Akkaş, "Başarılı müsabakalarımızın ardından aldığımız davetle ilk hayalimizi gerçekleştirdik. Süper Lig'e de yükselerek başarımızı taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

        - 10 yaşından bu yana DSİ'de oynuyor

        DSİ Spor Kulübünün altyapısında yetişen Duygu Paluzar ise renklerine gönül verdiği takımında 10 yaşından beri basketbol oynadığını söyledi.

        Takımla birlikte büyüdüğünü dile getiren Paluzar, "Sahaya çıkınca tribünde herkesi görmek, destek almak bize hırs katıyor. Hedeflerim var ve onları da gerçekleştirerek takımımla birlikte en iyi yerler gelmek istiyorum." dedi.

        Takımın genç pivotu 22 numaralı formayı taşıyan Sena Aral, Edirne'nin bir basketbol şehri olduğunu ve Edirnelilerin kadın basketboluna destek verdiğini anlattı.

        DSİ altyapısında yetiştiğini dile getiren Aral, şunları kaydetti:

        "Daha sonra Fenerbahçe altyapısında da 8 sene kadar oynadım ve sonrasında DSİ aileme döndüm. Burada bir aile gibiyiz. Seyircilerimize layık olabilmek için bu sene elimizden geleni her şeyi yapacağız. Çünkü Edirne halkı da bunu hak ediyor. Edirne basketbol şehri bunu İstanbul'da söyledim, Ankara da oynarken de söyledim. Yeni sezonda elimizden geleni yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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