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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Belediyesince düzenlenen 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, plaket töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:07
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Belediyesince düzenlenen 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, plaket töreniyle sona erdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, fuara destek sağlayan iş insanları, emniyet mensupları ve belediye çalışanlarına plaket verdi.

        Sevgili, ilçenin gelenekselleşen fuarına çok sayıda kişinin katıldığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Uzunköprü'de Avrupa Birliği Projeleri toplantısı

        Uzunköprü ilçesinde Avrupa Birliği Projeleri toplantısı gerçekleşti.

        Belediye Başkanı Ediz Martin yaptığı yazılı açıklamada, proje toplantılarını tamamladıklarını belirtti.

        Martin, proje ortaklarıyla birlikte proje uygulamalarına başlamak için süreci hızla yürüttüklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        - Uzunköprü'de çevre düzenleme çalışması

        Uzunköprü ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün birçok noktasında parke taş ve asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

        Yol düzenleme çalışmalarının yanı sıra ekipler gün boyunca cadde ve parkların temizliğini de yapıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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