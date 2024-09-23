Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi "Uyum Günü" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Demir, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Edirne'de tıp eğitimi geçmişinin 1488 yılına kadar dayandığını hatırlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demir, "Benim okulum, benim mesleğim ve benim şehrim aidiyetini içselleştirmelerinizi istiyorum." dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, okulla ilgili genel bilgiler verdikten sonra Edirne'nin tıp tarihindeki önemine değindi.

Fakülteyi birincilikle kazanan Sema Nur Kaynak da böyle bir okulu kazanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fakültenin uyum haftası programı, çeşitli etkinliklerle devam edecek. - Fen Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Yurtcan oldu Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığındaki devir teslim töreninde Prof. Dr. Murat Yurtcan görevi Prof. Dr. Özlem Çetin'den devraldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in katılımıyla dekanlıkta gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan da katıldı.