Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi "Uyum Günü" etkinliği düzenlendi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi "Uyum Günü" etkinliği düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Demir, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Edirne'de tıp eğitimi geçmişinin 1488 yılına kadar dayandığını hatırlattı.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demir, "Benim okulum, benim mesleğim ve benim şehrim aidiyetini içselleştirmelerinizi istiyorum." dedi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, okulla ilgili genel bilgiler verdikten sonra Edirne'nin tıp tarihindeki önemine değindi.
Fakülteyi birincilikle kazanan Sema Nur Kaynak da böyle bir okulu kazanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Fakültenin uyum haftası programı, çeşitli etkinliklerle devam edecek.
- Fen Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Yurtcan oldu
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığındaki devir teslim töreninde Prof. Dr. Murat Yurtcan görevi Prof. Dr. Özlem Çetin'den devraldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in katılımıyla dekanlıkta gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan da katıldı.
Hatipler, Yurtcan'a yeni görevinde başarı diledi.
- Tekin'den Kore gazisine ziyaret
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kore gazisi Arif Bacı'yı evinde ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Tekin, Gaziler Günü dolayısıyla Bacı'ya evinde ziyarette bulundu.
Tekin, burada yaptığı konuşmada, tüm zaferlerin tarih boyunca şehit ve gazilerin gösterdiği fedakarlıklarla kazanıldığını kaydetti.
Şehit ve gazileri her zaman hatırladıklarını anlatan Tekin, "Şehit ve gaziler sadece bireysel kahramanlıkları değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, milletin birlik ve beraberliğini de simgeler. Bu vesile ile tekrardan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." diye konuştu.
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