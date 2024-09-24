Meriç Ovası'ndaki tarım arazilerini modern sulamaya kavuşturan proje tamamlandı

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan "Edirne Meriç Sulaması" Projesi ile Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşuyor.

Kentin bereketli topraklarını suyla buluşturacak proje için çalışmalara 3 yıl önce başlandı.

Ekipler proje kapsamında 260 kilometrelik boru hattı döşerken suyun ulaşacağı her tarlanın başına su alma noktaları yerleştirildi.

Üyüklütatar ve Doyran köylerine iki pompa istasyonu kuruldu. Bu istasyonlar aracılığıyla tonlarca metreküp nehir suyu kapalı sistem sulamayla tarlalara ulaştırılacak.

DSİ'nin kentteki en büyük sulama yatırımlarından olan proje kapsamında pompa istasyonlarındaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla 2025'te üreticiler suyu kullanmaya başlayacak. - Üreticiler sulama imkanlarının artmasından memnun Üyüklütatar köyü üreticilerinden Vahdettin Tüfekçi, AA muhabirine sulu tarımla birlikte üretim kapasitelerinin artacağını söyledi. Sulama yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tüfekçi, "Çok güzel bir proje. Her tarlanın başına suyu getirdiler. Gelecek sene sulama imkanından faydalanacağız. Köyümüzde yer altı suyu kullanarak sulama yapıyorduk, kuyularda su miktarı azalmaya başladı, çok gerekli bir projeydi. Çeltik biraz fazla su istiyor, onu kullanınca göreceğiz ama diğer mahsullerde yüzde 100 katkı yapar." dedi.