Edirne Valisi Sezer, yol yapım çalışmalarını inceledi:

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de köy yollarının şehirlerarası yol kalitesiyle yapıldığını söyledi.

Vali Sezer, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde asfalt yapımı tamamlanan yolda incelemede bulundu.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sezer, talep ve önerileri dinledi.

Köyde yaşayan kadınlar asfalt yolu çok beğendiklerini belirterek, Vali Sezer'den yürüyüş yolu istedi. Sezer de yürüyüş yolunun da en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

Kadınlar, Sezer ve beraberindekilere kendi yaptıkları pastayı ikram etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamitli köyü ve Edirne arasında sahil yolu diye bilinen, yapımı tamamlanan 24 kilometrelik asfalt yolu incelediklerini söyledi. Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci, Hamitli, Çakmak, Sığırcılı ve Saçlımüsellim köyleri ve merkeze bağlı Elçili, Orhaniye, Karakasım ve Tayakadın köylerinin asfalt yoldan yararlandığını belirten Sezer, "Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yazın o sıcağında gece gündüz demeden çalıştılar. Bu yılki hedefimiz 200 kilometreydi ekiplerimiz buradan Lalapaşa'ya devam etti. Lalapaşa ilçesindeki grup köylerinde sıcak asfalt çalışmamız devam edecek." dedi.

Uzunköprü ilçesinde eksik kalan işleri tamamladıktan sonra Meriç ilçesindeki köy yollarını asfaltlayacaklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti: "Havalar müsait oldukça sıcak asfalt çalışması sürecek. 200 kilometreyi tamamlayacağız. En az 30 yıl bozulmayacak, sağlam, bir daha uğraştırmayacak yollar yapıyoruz. Edirne'nin köylerine birçok şehirdekinden daha konforlu yollar yapıyoruz." Vali Sezer ve beraberindekiler, Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde İl Özel İdaresi ekiplerinin asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.