Edirne'nin ilk kadın ahisi yarım asırdır saçları şekillendiriyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin ilk kadın ahisi 72 yaşındaki kuaför ve usta öğretici Şükran Çetin, Almanya'da eğitimini alarak başladığı mesleğini 51 yıldır titizlikle sürdürüyor.

Ailesinin işi dolayısıyla Almanya'da yaşayan Çetin, burada kuaförlük eğitimi alarak mesleğe adım attı.

Bir süre Almanya'da kuaförlük yaptıktan sonra eşi ve çocuklarıyla memleketine dönen Çetin mesleğini Edirne'de de devam ettirdi.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticilik yaparak çok sayıda kuaför yetiştiren Çetin, gelini ve çırağıyla mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.

Eşi ve çocuklarının desteğiyle mesleğini uzun yıllar sağlıklı olarak devam ettirdiğini belirten Çetin, "Kuaförlük yetenek isteyen bir meslek. Eğitimini alanlar bu mesleği yapmalı. Çok kısa bir sürede kurs alarak kuaför salonu açanlar maalesef mesleğimizi rencide edebiliyor çünkü saç bir hanımın en değerliği varlığı. Saça çok özen gösterip zarar vermemek gerekiyor." dedi.

37. Ahilik Haftası kapsamında kentteki iki ahiden biri seçilen Çetin, disiplini ve titizliğiyle tanınıyor.

Edirne'nin ilk kadın ahisi olduğu için de gurur duyduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:

Çetin, kendisine verilen ünvanın çok kutsal olduğunu dile getirdi.

Mesleği temelden öğrenmenin çok değerli olduğunu anlatan Çetin, "Bu mesleği yapmak isteyen bir kuaförde çalışıp, haftanın 2 günü de çıraklık eğitimine giderse o zaman profesyonel bir kuaför yetişiyor demektir. Kuaförlük hanımlar için ideal bir meslek. Şu dünyaya bir daha gelirsem yine kuaför olmayı tercih ederim." dedi.

"Ahilik kültüründe esnaflar arasında birlik beraberlik, ticaret ahlakı, birbirine el vermek, kalfalıktan ustalığa taşımak, ustalar yetiştirmek yer alıyor. Bu güzelliği yaşadım ve bir hanım olarak bu ödülü aldığım için çok mutluyum.

Saygıdeğer Ata'mın biz hanımlara vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkının en güzel örneğini yaşıyorum. Benim için çocuklarıma bırakacağım en büyük miras ahilik. Ahiliğin değeri ve önemini yaşayan biliyor. Çocuklarım bununla yıllar geçse de her zaman gurur duyacak."