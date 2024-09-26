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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinden 9 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:40
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        Trakya Üniversitesinden 9 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Trakya Üniversitesinden 9 akademisyen girmeyi başardı.

        2019 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Sıralaması" Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

        Listede, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" sırlamasında Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Prof. Dr. Mümin Şahin ve Prof. Dr. Kamil Kahveci, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Necdet Süt ve Doç. Dr. Selçuk Korkmaz, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Edirne Teknik Bilimler Yüksekokulundan Prof. Dr. Gürkan Tuna, Arda Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Gökhan Açık ve İpsala Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Cem Tokatlı yer aldı.

        - Üniversiteye başlayan öğrenciler için tören düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu'nda akademik açılış töreni düzenlendi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Kaymakam Adnan Ayte'nin konuşma yaptığı tören sonrası üniversitede geleneksel hale gelen öğrenci ve yerel yöneticiler buluşması gerçekleştirildi.

        Programda, Kaymakam Ayte ve Belediye Başkanı Özden, öğrenci temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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