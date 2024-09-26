Trakya Üniversitesinden 9 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Trakya Üniversitesinden 9 akademisyen girmeyi başardı.

2019 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Sıralaması" Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Listede, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" sırlamasında Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Prof. Dr. Mümin Şahin ve Prof. Dr. Kamil Kahveci, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Necdet Süt ve Doç. Dr. Selçuk Korkmaz, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Edirne Teknik Bilimler Yüksekokulundan Prof. Dr. Gürkan Tuna, Arda Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Gökhan Açık ve İpsala Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Cem Tokatlı yer aldı.