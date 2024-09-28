Edirne'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Mahallesi'nde S.D'nin kullandığı 34 JK 2927 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

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