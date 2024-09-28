Edirne'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
Edirne'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi.
Edirne'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi.
Atatürk Mahallesi'nde S.D'nin kullandığı 34 JK 2927 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Bir süre geri yönde giden kamyon yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada araçta hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.