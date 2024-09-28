Edirne'de "Erguvan Akşamları" konseri

Solistler kürdilihicazkar, segah ve hüzzam makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasındaki konserde topluluğun müdürü ve solist Gökçe Bahar Ercan ile solist Sebati Balkan sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Erguvan Akşamları" adlı konser verildi.

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