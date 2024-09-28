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        Edirne'de "Erguvan Akşamları" konseri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Erguvan Akşamları" adlı konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:49
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        Edirne'de "Erguvan Akşamları" konseri
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Erguvan Akşamları" adlı konser verildi.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasındaki konserde topluluğun müdürü ve solist Gökçe Bahar Ercan ile solist Sebati Balkan sahne aldı.

        Solistler kürdilihicazkar, segah ve hüzzam makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.

        Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konser biletlerinin satışa sunulur sunulmaz tükendiğini söyledi.

        Yeni sezonda da müzikseverlerin konserlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ercan, konserlerin hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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