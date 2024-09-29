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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

        Edirne ve Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:16
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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        Edirne ve Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de aniden başlayan yağış, gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.

        Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.

        Öğleden sonra 30 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 21 dereceye kadar düştü.

        Kentte bu gece ve yarın yağışların etkili olması bekleniyor.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

        Bazı vatandaşlar da sağanağa rağmen yürüyüşüne devam etti.

        İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

        Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerinde kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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