Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

Bazı vatandaşlar da sağanağa rağmen yürüyüşüne devam etti.

Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte bu gece ve yarın yağışların etkili olması bekleniyor.

Öğleden sonra 30 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 21 dereceye kadar düştü.

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