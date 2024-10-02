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        Edirne'de hayvanlardan bulaşan "kist hidatik" hastalığının ele alındığı Hidatidoloji Kongresi

        Edirne'de hayvanlardan bulaşan kist hidatik hastalığının ele alındığı 11. Ulusal ve 4.Uluslararası Hidatidoloji Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:22
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        Edirne'de hayvanlardan bulaşan "kist hidatik" hastalığının ele alındığı Hidatidoloji Kongresi
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        Edirne'de hayvanlardan bulaşan kist hidatik hastalığının ele alındığı 11. Ulusal ve 4.Uluslararası Hidatidoloji Kongresi başladı.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, kist hidatik hastalığının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

        Kongrede hastalığa ilişkin güncel konuların ele alınacağını belirten Hatipler, "Hidatidoloji sadece bir hastalığın değil aynı zamanda bir coğrafyanın ve kültürün de hikayesini barındırmaktadır. Bu hastalık özellikle kırsal kesimlerle yaşayan insanların hayatlarını olumsuz şekilde etkilemekte ve önemli ekonomik kayıplara ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kongrede yapılacak çalışmaların hastalığın etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için yeni ufuklar açacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, kongre ile farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni projeler oluşmasını sağlamayı ve genç araştırmacıları bu alanda çalışan hocalarla buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

        TÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, kongrenin insan ve hayvan sağlığına çözüm üretici katkılar sağlayacağını söyledi.

        Kongreye Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile yurt içi ve yurt dışından akademisyenler katıldı.

        Akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden kongre 4 Ekim'de sona erecek.

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