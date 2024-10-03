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        Edirne sınırında Bulgar polisin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görüldü

        Edirne'de sınırında Bulgar polisin öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada, daha önce beraat eden sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:10
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        Edirne sınırında Bulgar polisin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görüldü
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        Edirne'de sınırında Bulgar polisin öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada, daha önce beraat eden sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        İstinaf Mahkemesinin kararı bozması üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü.

        Duruşmaya hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlü E.E. ve kardeşi M.E. ile öldürülen Bulgar polisi P.D.B'nin yakınları katıldı.

        M.E. duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü. Ancak mahkeme heyeti, daha önce hakkında beraat kararı verilen M.E'yi "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "mala zarar verme" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı, E.E'nin ise cezasında ise değişiklik olmadı.

        - Davanın geçmişi

        Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında 8 Kasım 2022'de, Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen E.E. ve M.E'yi av tüfeğiyle yakalamıştı.

        Olayın ardından yapılan yargılama sonucunda E.E'ye müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, M.E'nin ise beraatine hükmedilmişti.

        Davanın istinaf incelemesinin yapılmasının ardından yerel mahkemenin verdiği karar bozulmuş, dosya yeniden aynı mahkemeye gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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