Edirne sınırında Bulgar polisin öldürülmesine ilişkin dava yeniden görüldü

Edirne'de sınırında Bulgar polisin öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada, daha önce beraat eden sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstinaf Mahkemesinin kararı bozması üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü.

Duruşmaya hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlü E.E. ve kardeşi M.E. ile öldürülen Bulgar polisi P.D.B'nin yakınları katıldı.

M.E. duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü. Ancak mahkeme heyeti, daha önce hakkında beraat kararı verilen M.E'yi "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "mala zarar verme" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı, E.E'nin ise cezasında ise değişiklik olmadı.