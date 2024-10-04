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        Edirne'de pek çok cadde ve sokakta başlatılan "sokak sağlıklaştırma" kente yeni bir görünüm katacak

        Edirne'de kentin merkezi konumundaki cadde ve sokaklarla Selimiye ile Muradiye camileri arasındaki yolda yapılacak "sağlıklaştırma" projeleri geçmişi geleceğe taşıyacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:58
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        Edirne'de pek çok cadde ve sokakta başlatılan "sokak sağlıklaştırma" kente yeni bir görünüm katacak
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        Edirne'de kentin merkezi konumundaki cadde ve sokaklarla Selimiye ile Muradiye camileri arasındaki yolda yapılacak "sağlıklaştırma" projeleri geçmişi geleceğe taşıyacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince yürütülen proje kapsamında sağlıklaştırma çalışmalarının başladığı Saraçlar Caddesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Esnafla sohbet eden Sezer, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Sezer, incelemesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne açısından önemli bir günün yaşandığını söyledi.

        Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de pek çok kültürel eser bulunduğunu anımsatan Sezer, kentin ticaret merkezi olan Saraçlar Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme işine başlandığına işaret etti.

        Edirne'de yıllardır konuşulan ve tüm Edirnelilerin istediği çalışmayı başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu projede sadece sokak sağlıklaştırması, cephe düzenlemesi yapılmayacak dış cepheler orijinal hallerine dönüştürülecek. 5-6 aylık süre içerisinde burası hem cadde hem de dükkanlar açısından Türkiye'de örnek çarşılardan biri haline gelecek.

        Proje kapsamında caddenin zemini de yenilenecek. Aynı zamanda caddenin üst tarafındaki tören kutlama alanı da projeyle uygun şekilde yapılacak. Edirne'yi dünyanın odak noktası haline getirecek adımlar atılıyor. Önümüzdeki yıl bu zamanlar Kaleiçi dahil olmak üzere Edirne'miz güzelliğine güzellik katacak."

        Sezer, Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinin yanı sıra Selimiye ve Muradiye camileri arasındaki tarihi alanda da sokak sağlıklaştırması gerçekleştirileceğini vurguladı.

        Vali Sezer, çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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