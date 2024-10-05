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        Toprağın yüzeyine uygulanan malzeme tabakası hem verimi artırıyor hem de erozyonu önlüyor

        GÖKHAN ZOBAR - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Yaşar Korkanç, malçlama uygulamasının (toprağın yüzeyine uygulanan bir malzeme tabakası) tarım topraklarında erozyonu önleyip, çiftçilere nemli, besin elementleri açısından zengin ve yüksek verimli toprak sağladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:14
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        Toprağın yüzeyine uygulanan malzeme tabakası hem verimi artırıyor hem de erozyonu önlüyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Yaşar Korkanç, malçlama uygulamasının (toprağın yüzeyine uygulanan bir malzeme tabakası) tarım topraklarında erozyonu önleyip, çiftçilere nemli, besin elementleri açısından zengin ve yüksek verimli toprak sağladığını söyledi.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir kongre için Edirne'ye gelen Prof. Dr. Korkanç, AA muhabirine, malçlama uygulamalarının toprağa pek çok faydası olduğunu anlattı.

        Malçlamanın toprak ve bitki sağlığına katkı sağladığını belirten Korkanç, "Malçlamayı toprağın yüzeyini organik ya da inorganik materyallerle kaplama şeklinde tanımlayabiliriz. Bu uygulamayı farklı amaçlarla yapabiliyoruz. En önemlilerinden biri toprak kaybını ve erozyonu azaltmak. Toprağın verimini artırmak. Yağmur belli bir şiddette yağdığında yağmur damlaları toprağı parçalayıp erozyonu hızlandırıyor. Malç materyali serdiğimizde bu etkiyi azaltıyoruz." dedi.

        - Toprak nemini koruyor

        Korkanç, yağmur, rüzgar ve güneşe maruz kalan toprağın zaman içinde yapısını bozulabildiğini, malç uygulamasıyla toprağın korunduğunu aktararak, "Yüzeysel akış oluştuğu zaman toprağın verimli kısmını alıp toprağı fakirleştiriyor. Hem üretkenlik azalıyor hem de verim kaybı yaşanıyor. Malçlama toprak nemini korumada da etkili. Yine malç materyali olarak organik bir madde kullanıldığında ayrışma süreçleriyle beraber toprağa organik bir katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Korkanç, sürdürülebilir tarımın sağlanması ve toprak sağlığı için üreticilere malç materyali kullanılması tavsiyesinde bulundu.

        Malçlamanın toprağın nemini koruduğunu, toprağa organik madde ve besin katarak güçlü bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Korkanç, her bölgenin yapısına uygun doğal malzemelerle malç uygulamasının yapılabileceğini dile getirdi.

        - "Erozyona doğa temelli bir çözüm bulmuş oluyoruz"

        Organik malçlama için saman ya da ağaç kabuğunun kullanılabileceğini anlatan Korkanç, şunları kaydetti:

        "Kaliteli ve yüksek verimli üretim için toprağın iyi olması lazım. Ekilen ya da dikilen bitki ne kadar verimli bir toprağa ekilirse, o toprak ne kadar bitki ve besin maddeleri açısından zenginse çiftçi buna karşılık o denli yüksek verim alır. Malçlama yöntemini uygulayarak erozyona doğa temelli bir çözüm bulmuş oluyoruz. Çiftçilerimiz yöresel koşulları göz önüne alarak bu yöntemi uygulamalı. O bölgede yetişen ve mevcut olan organik materyal tercih edilebilir. Çok uzak bir yerden malç materyali getirmeye gerek yok. Organik malç için samanı kullanabiliriz. Buğday ya da buğdaygillerin samanı dünyada çok yaygın olarak kullanılıyor, ülkemizde de çok rahat ulaşabileceğimiz bir materyal. Bunun yanında ağaç kabukları kullanılabilir. Toprağı güçlendiren, suyu tutup nemini dengeleyen, verimli bir tarım imkanı sağlayan malçlama uygulamasını çiftçilere tavsiye ediyorum."

        Korkanç, plastik gibi organik olmayan malç materyali kullanırken tedbirli davranıp çevre kirliliğine müsaade edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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