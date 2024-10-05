Osmanlı yadigarı Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi yenilendi

Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yenilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan çarşıda eskiyen ve atıl durumda bulunan yangın dolapları ve pompalar yenilendi, dolapların içerisine yangınlara müdahaleyi hızlandırmak için 30'ar metrelik hortumlar yerleştirildi.

Yenileme çalışmaları kapsamında tarihi çarşı olası yangınlara karşı güçlendirildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, çarşının yangın söndürme sisteminde kapsamlı bir iyileştirmeye gidildiğini belirtti.

Zaman içinde eskiyen ekipmanların ve sistemlerin yenilendiğini aktaran Saraç, "Alipaşa Çarşısı Osmanlı'dan bize miras kalan en önemli ticaret yapılarından biri. 1992 yılında burada çok büyük bir yangın yaşanmıştı. Tekrar etmemesi adına azami özeni gösteriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında yangın dolaplarına giden yangın borularını da uzun ömürlü ve verimli olmalarını teminen galvaniz kaplı metal borular ile değiştirdik." dedi.

Saraç, tarihi çarşının korunması için gerekli tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.