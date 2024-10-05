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        Osmanlı yadigarı Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi yenilendi

        Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:52
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        Osmanlı yadigarı Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi yenilendi
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        Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yenilendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan çarşıda eskiyen ve atıl durumda bulunan yangın dolapları ve pompalar yenilendi, dolapların içerisine yangınlara müdahaleyi hızlandırmak için 30'ar metrelik hortumlar yerleştirildi.

        Yenileme çalışmaları kapsamında tarihi çarşı olası yangınlara karşı güçlendirildi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, çarşının yangın söndürme sisteminde kapsamlı bir iyileştirmeye gidildiğini belirtti.

        Zaman içinde eskiyen ekipmanların ve sistemlerin yenilendiğini aktaran Saraç, "Alipaşa Çarşısı Osmanlı'dan bize miras kalan en önemli ticaret yapılarından biri. 1992 yılında burada çok büyük bir yangın yaşanmıştı. Tekrar etmemesi adına azami özeni gösteriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında yangın dolaplarına giden yangın borularını da uzun ömürlü ve verimli olmalarını teminen galvaniz kaplı metal borular ile değiştirdik." dedi.

        Saraç, tarihi çarşının korunması için gerekli tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

        Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise yenileme çalışması sayesinde çarşısının daha güvenli hale getirildiğini söyledi.

        Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Sanış, "Çarşımız geçmiş yıllarda çok büyük bir yangın geçirmişti ve yenilenirken bir yangın söndürme sistemi yapılmıştı. Ancak zaman içerisinde bu sistem bozuldu ve atıl kaldı. Yenileme çalışması kapsamında çarşıya 8 yangın söndürme dolabı yerleştirildi, bodruma 30 tonluk su deposu konuldu." diye konuştu.

        - Çarşının tarihi

        Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 1565 yılında Babaeski'deki Ali Paşa Camisi vakfının mülkü olan ve Mimar Sinan'a yaptırılan çarşıda, günümüzde hediyelik eşya, giyim, ayakkabı ve zücaciye satışı yapılıyor.

        İçinde halen 128 adet dükkan bulunan çarşı, yaklaşık 270 metre boyu ile en uzun tarihi çarşılar arasında yer alıyor.

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