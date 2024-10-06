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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:10
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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler bozulan ve eskiyen yollara sıcak asfalt ve birinci kat asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Ekipler çalışmaları kapsamında Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde 1970'li yıllarda yapılan ve güvenlik açısından risk oluşturan köprüyü yıkarak yerine yenisini yaptı.

        Köy yoluna 3 kilometre sıcak asfalt yapımı da tamamlandı.

        Çalışmaların süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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