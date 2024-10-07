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        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" açılış programıyla başladı

        Edirne'de, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:52
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        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" açılış programıyla başladı
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        Edirne'de, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çelenk töreni düzenlendi.

        25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, törende, toplum genelinde spor bilinci ve kültürünün oluşması amacıyla her yıl Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

        Bayrak, düzenli aktivitenin yaygınlaştırılması, toplumun spora yönlendirilmesi ve sporda başarının artırılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Sporun geliştirilmesi, sporda başarının daha üst noktalara taşınması bakımından spor tesislerinin varlığının ve niteliğinin önem taşıdığını belirten Bayrak, şunları kaydetti:

        "Bakanlık olarak ülkemizin inşasında, geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve halkımız için ilimizde özellikle son yıllarda spor alt yapısının geliştirilmesi adına çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırım hamlelerinin ileride spordaki başarıyı arttıracağı ümidindeyiz. Sporun tabana yayılması için fedakarca çalışan başta Valimiz Yunus Sezer olmak üzere ilimiz yöneticilerimize, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza, federasyon il temsilcilerimize, kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza, ailelerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz."

        Program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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