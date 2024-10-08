Edirne'nin köy yolları yenileniyor

Ekipler çalışmalarına Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey ve Salarlı köyleri arasındaki grup yolunda devam edecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice ve Çallıdere köyleri arasındaki 8 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

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