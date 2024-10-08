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        Edirne'nin köy yolları yenileniyor

        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:20
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        Edirne'nin köy yolları yenileniyor
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        Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice ve Çallıdere köyleri arasındaki 8 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

        Ekipler çalışmalarına Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey ve Salarlı köyleri arasındaki grup yolunda devam edecek.

        Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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