Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, belediye başkanları ve kurum amirlerine teşekkür belgesi verdi.

Sözer, kaymakamlıkta düzenlenen programda, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve kurum amirleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Sözer, başkanlar ve kurum amirlerine orman yangınlarıyla mücadeledeki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi vererek, çalışma hayatlarında başarılarının devamını diledi.

- Sevgili'den hastane ziyareti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ile hastaneye giden Sevgili, başhekim Murat Sungurlu'dan hastane hakkında bilgi aldı.

Sevgili, hastanede ameliyathane ve doğumhane çalışmalarının sürdüğünü belirterek yakın zamanda bu hizmetlerin sunulacağını ifade etti.

Hastanede diş kliniği ve laboratuvarın da kısa sürede açılacağını aktaran Sevgili, ilçeye en iyi sağlık hizmetini vermek için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.