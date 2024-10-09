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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, belediye başkanları ve kurum amirlerine teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:55
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, belediye başkanları ve kurum amirlerine teşekkür belgesi verdi.

        Sözer, kaymakamlıkta düzenlenen programda, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve kurum amirleri ile bir araya geldi.

        Kaymakam Sözer, başkanlar ve kurum amirlerine orman yangınlarıyla mücadeledeki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi vererek, çalışma hayatlarında başarılarının devamını diledi.

        - Sevgili'den hastane ziyareti

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

        İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ile hastaneye giden Sevgili, başhekim Murat Sungurlu'dan hastane hakkında bilgi aldı.

        Sevgili, hastanede ameliyathane ve doğumhane çalışmalarının sürdüğünü belirterek yakın zamanda bu hizmetlerin sunulacağını ifade etti.

        Hastanede diş kliniği ve laboratuvarın da kısa sürede açılacağını aktaran Sevgili, ilçeye en iyi sağlık hizmetini vermek için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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