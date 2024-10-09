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        Edirne kırmızısının elde edildiği bitkide hasat zamanı

        Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:31
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        Edirne kırmızısının elde edildiği bitkide hasat zamanı
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        Edirne kırmızısının elde edildiği bitki için hasat etkinliği düzenlendi.

        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, Edirne kırmızısının casusluk olaylarına konu olmuş efsane bir renk olduğunu söyledi.

        Enstitünün ve Trakya Üniversitesinin, kurumların desteğiyle yaptıkları pilot uygulamalarla rengin tekrar elde edilmesi için büyük emek verdiğini ve başarı sağladığını belirten Subaşı, "Burada birçok firmanın temsilcileri de var. Bu güzel çalışmanın daha da artarak sürdürülmesi, üniversiteyle enstitü işbirliğinin güçlenerek bu alanda söz sahibi olmaları çok önemli. Edirne kırmızısının, Türkiye genelinde tanıtılarak ilimizin markası olması ve birçok insana doğrudan ve dolaylı fayda üretmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Edirne kırmızısının kentin marka değeri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

        Edirne kırmızısının, bir şehrin ismiyle anılan bir renk olma özelliğiyle dünyada ilk ve tek olabileceğini dile getiren Akın, "Bir şehrin bir renkle anılıyor olması, üstelik de bu rengin böyle değerli bir hikayesi olması çok kıymetli. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak bu konuda yapılacak bütün çalışmaların ekip arkadaşlarımla beraber paydaşı olacağımıza söz veriyorum." dedi.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da üniversite olarak 2017'den beri Edirne kırmızısının şehrin kültürüne kazandırılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı ve Edirne Gülü Uygulama Araştırma Merkezi kurulması başvurusunun YÖK tarafından kabul edilmesinin son derece sevindirici olduğunu belirten Tan, katkı verecek tüm kurumlarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de yaptıkları konuşmalarda Edirne kırmızısının kent için önemini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Edirne kırmızısı renginin elde edildiği bitkinin (rubia tinctorum) hasadı yapıldı, kazanlarda kaynatılan kök bitkinin içine iplik ve kumaş atılarak katılımcılara bitkinin rengini verişi gösterildi.

        Programa kurum müdürleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

        - Rengin hikayesi

        Dünya tekstil sanayisinde önemli yere sahip "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı.

        Formül bir süre sonra Fransa'da üretilerek Avrupa'daki tekstil sanayisinde yaygınlaştı.

        Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında tercih edilen renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

        Doğduğu topraklara yeniden getirilen rengin popülerliğini artırmak için kentte çalışmalar yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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