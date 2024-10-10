Edirne'de bir tırda 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule'den yurda giriş yapan U.A. isimli sürücünün kullandığı tırda arama yaptı.
Tırın dorsesinde 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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