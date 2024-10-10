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        Edirne'de bir tırda 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 08:57 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:21
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        Edirne'de bir tırda 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule'den yurda giriş yapan U.A. isimli sürücünün kullandığı tırda arama yaptı.

        Tırın dorsesinde 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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