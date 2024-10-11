Edirne'de öğrenciler Dünya Kız Çocukları Günü'nü spor yaparak kutlandı
Edirne'de öğrenciler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü spor yaparak kutlandı.
Edirne'de öğrenciler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü spor yaparak kutlandı.
Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Cumhuriyet, Fevzipaşa, Mithatpaşa, Gazi, Mustafa Necati ve Ticaret Borsası ilkokullarından 123 öğrenci katıldı.
Öğrenciler spor parkurunda yarıştı ve oyunlar oynadı. Programda öğretmen ve antrenörler de öğrencilerle spor yaparak Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
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