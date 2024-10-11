Meriç yer fıstığı zincir marketlerde satışa sunuldu

Edirne Valisi Yunus Sezer, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığının markalaşarak zincir marketlerde satılmaya başladığını belirtti.

Sezer, Meriç'in Alibey köyünde düzenlenen coğrafi işaretli Meriç yer fıstığının hasadına katıldı, İlçe Kaymakamı Fuat Sözer ve köy muhtarı Erkan Demirel'den rekolte hakkında bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç'in Alibey ve Nasuhbey köylerinde yıllardır ata tohumuyla üretilen yer fıstığının üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Meriç yer fıstığının kendine has bir lezzetinin olduğunu belirten Sezer, "Dekar başına çok az verim alınıyor fakat besleyici olması, yağ oranının yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Bu yöreye ait, keşfedilmemiş bir ürün. Desteklerle gittikçe büyüyor." dedi.

Sezer, geçen yıl 450 dekar olan ekim alanının bu yıl 1700 dekara çıktığını, bu yıl sözleşmeli üretim modeline geçerek çiftçiye ürününü alma taahhüdü verdiklerini dile getirdi.

Fıstığı, tüm kooperatifleri bir araya getirdikleri Edirne Yöresel çatısı altında pazarladıklarını ifade eden Sezer, "Şu anda Tarım Kredi Kooperatifimiz başta olmak üzere bütün ulusal marketlere Meriç yer fıstığı girmiş, bir marka olmuş durumda. Bunun da önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum. Bunun da alternatif ürün olarak sadece Alibey köyünde değil Edirne'nin toprağı ve iklimi uygun olan diğer yerlerinde de yaygınlaşacağına eminim çünkü şu anda müthiş bir talep var. Aslında burada bir başarı hikayesi var. Köylülerimizin ısrarı küçük bir kıvılcımla beraber büyüyen bir talep patlaması söz konusu. Önümüzdeki sene 4 bin dekara çıkmayı hedefliyoruz ve ondan sonra da katlanarak alternatif ürün olacaktır." diye konuştu.