Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meriç yer fıstığı zincir marketlerde satışa sunuldu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığının markalaşarak zincir marketlerde satılmaya başladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç yer fıstığı zincir marketlerde satışa sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığının markalaşarak zincir marketlerde satılmaya başladığını belirtti.

        Sezer, Meriç'in Alibey köyünde düzenlenen coğrafi işaretli Meriç yer fıstığının hasadına katıldı, İlçe Kaymakamı Fuat Sözer ve köy muhtarı Erkan Demirel'den rekolte hakkında bilgi aldı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç'in Alibey ve Nasuhbey köylerinde yıllardır ata tohumuyla üretilen yer fıstığının üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Meriç yer fıstığının kendine has bir lezzetinin olduğunu belirten Sezer, "Dekar başına çok az verim alınıyor fakat besleyici olması, yağ oranının yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Bu yöreye ait, keşfedilmemiş bir ürün. Desteklerle gittikçe büyüyor." dedi.

        Sezer, geçen yıl 450 dekar olan ekim alanının bu yıl 1700 dekara çıktığını, bu yıl sözleşmeli üretim modeline geçerek çiftçiye ürününü alma taahhüdü verdiklerini dile getirdi.

        Fıstığı, tüm kooperatifleri bir araya getirdikleri Edirne Yöresel çatısı altında pazarladıklarını ifade eden Sezer, "Şu anda Tarım Kredi Kooperatifimiz başta olmak üzere bütün ulusal marketlere Meriç yer fıstığı girmiş, bir marka olmuş durumda. Bunun da önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum. Bunun da alternatif ürün olarak sadece Alibey köyünde değil Edirne'nin toprağı ve iklimi uygun olan diğer yerlerinde de yaygınlaşacağına eminim çünkü şu anda müthiş bir talep var. Aslında burada bir başarı hikayesi var. Köylülerimizin ısrarı küçük bir kıvılcımla beraber büyüyen bir talep patlaması söz konusu. Önümüzdeki sene 4 bin dekara çıkmayı hedefliyoruz ve ondan sonra da katlanarak alternatif ürün olacaktır." diye konuştu.

        Hasadın ardından Alibey köyü meydanında hasat şenliği düzenlendi.

        Programda, "en iyi fıstık" yarışmasında dereceye giren kadın üreticilere ödülleri verildi.

        Vali Sezer, fıstık üretiminde ve işlenmesinde çalışan kadınlara emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Programa Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, kurum müdürleri, üreticiler ve köylüler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        7 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı girişimi!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Edirne'de siyasi partiler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı
        Edirne'de siyasi partiler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de öğrenciler Dünya Kız Çocukları Günü'nü spor yaparak kutlandı
        Edirne'de öğrenciler Dünya Kız Çocukları Günü'nü spor yaparak kutlandı
        Meme kanserini atlatan Mine ebe kadınları bilinçlendirmek için hikayesini a...
        Meme kanserini atlatan Mine ebe kadınları bilinçlendirmek için hikayesini a...