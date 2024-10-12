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        Başcazgır Emin Ger, yabancı dillerdeki anonslarla Kırkıpınar'ı zenginleştirmek istiyor

        GÖKHAN ZOBAR - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, başpehlivanları yabancı dillerde takdim ederek Kırkpınar'ın uluslararası değerine katkı yapmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:23
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        Başcazgır Emin Ger, yabancı dillerdeki anonslarla Kırkıpınar'ı zenginleştirmek istiyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, başpehlivanları yabancı dillerde takdim ederek Kırkpınar'ın uluslararası değerine katkı yapmak istiyor.

        Emin Ger, AA muhabirine, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde "Çayırın efsanesi" lakabıyla anılan Şükrü Kaybaş'tan devraldığı başcazgırlık görevini onur ve gururla sürdürdüğünü söyledi.

        Cazgırlık mesleğinin zirvesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Ger, yağlı güreşin önemli öğelerinden cazgırlığı daha iyi noktalara taşımak için çaba sarf edeceğini dile getirdi.

        Yıllardır aynı heyecanla er meydanlarında görev yaptığını anımsatan Ger, "Başcazgır olduktan sonra da aynı coşku içerisinde kadim kültürümüz, köklü geleneğimiz, ata sporu yağlı güreşe değer katmak için çalışıyoruz. Yağlı güreş organizasyonlarında sabahın erken saatlerinde çayıra ilk gelen cazgır olur. En son yine cazgır çıkar. Bu anlamda önemli bir görevimiz var." dedi.

        Emin Ger, er meydanlarında manileriyle izleyicileri güreşin coşkusuna ortak ettiğini belirtti.

        Cazgırlığı işin ustalarından öğrendiğini hatırlatan Ger, "Bize yaptığı ustalıklarla, manevi babalıklarla hep önder olan, önümüzden yürüyen, izini takip ettiğimiz merhum başcazgır Pele Mehmet ustamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine tarihi Kırkpınar'da 60 yıl cazgırlık yapmış, cazgırların piri Şükrü Kayabaş'a şükranlarımı sunuyorum. Üzerimde çok emeği var." diye konuştu.

        - "Hedefim yaptığım işe kalite katabilmek"

        Emin Ger, cazgırlık mesleğinden önce Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını, bu sürede Almanca ve İngilizcesini geliştirdiğini ifade etti.

        Başpehlivanları Almanca ve İngilizce anonslarla takdim etmek istediğini belirten Ger, şunları kaydetti:

        "Ben bu sahalarda bu işi daha iyi yapabilmek için çaba gösteriyorum. İnşallah daha iyi yerlere varacağız. Hedefim yaptığım işe kalite katabilmek, güzel hizmetler yapabilmek. Almanca ve İngilizce biliyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda Edirne Belediye Başkanımızla bu işi istişare ederek başpehlivanların sunumlarını İngilizce ve Almanca yapmak istiyorum. Yabancı dilde anonslara yağlı güreşe değer katacaktır. Çünkü Kırkpınar uluslararası bir organizasyon. Uluslararası organizasyonda da yabancı dilde anonslar olduğuna inanıyorum. İnşallah yağlı güreşi daha iyi yerlere getireceğiz. Antalya'da uzun yıllar turizm sektöründe çalıştım, Kaleiçi bölgesinde dükkanlarım vardı. O anlamda Almanca ve İngilizcemi geliştirdim. Bu alanda daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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