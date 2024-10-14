Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında 37 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        16 yaşındaki Zeynep ölümle pençeleşiyor!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında kanlı baskın: 2 ölü!
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        OSD'den yerlilik payı uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        Fon, 135 milyar lira geliri topladı, 104 milyarlık alım yaptı
        İsrail Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırlarını bombaladı!
        İsrail Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırlarını bombaladı!
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        Trump'a yönelik 3'üncü suikast girişimi engellendi
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"

        Benzer Haberler

        TIR'ını gelin arabası yaptı
        TIR'ını gelin arabası yaptı
        Selimiye Camisi'nde restorasyonun yüzde 70'i tamamlandı
        Selimiye Camisi'nde restorasyonun yüzde 70'i tamamlandı
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki asfalt çalışmaları sürüyor
        EDOSK üyeleri Istranca ormanlarında yürüdü
        EDOSK üyeleri Istranca ormanlarında yürüdü
        Edirne Barosu başkanlığına yeniden Gökhan Karakoç seçildi
        Edirne Barosu başkanlığına yeniden Gökhan Karakoç seçildi
        Edirne'de maçta görevli polise yumruklu saldırı: 2 gözaltı
        Edirne'de maçta görevli polise yumruklu saldırı: 2 gözaltı