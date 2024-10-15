Trakya'da et ürünü satan işletmeler denetlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, lokanta, kafe, okul kantinleri ve okul çevresindeki işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler, işletmelerdeki asgari teknik ve hijyenik şartları kontrol etti.

Tüketime sunulan et ürünlerinden Türk Gıda Kodeksine uygunluk ve ürün bileşimini kontrol amacıyla numune alındı.

Numuneler incelenmek üzere İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.