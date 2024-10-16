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        Edirne'de Jandarma Otoyol Komutanlığı ekipleri göreve başladı

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:29
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        Edirne'de Jandarma Otoyol Komutanlığı ekipleri göreve başladı
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri göreve başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle otoyolda görev yapacak ekip ve araçlar tanıtıldı.

        Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'in katılımıyla gerçekleştirilen törende dua okunarak kurban kesildi.

        Belirlenen güzergahta görev yapacak komutanlık emrine yeni alınan 11 araç ve 2 motosiklet de verildi.

        Jandarma personeli tören sonrası görev yerlerine uğurlandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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