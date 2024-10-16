Edirne'de Jandarma Otoyol Komutanlığı ekipleri göreve başladı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri göreve başladı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri göreve başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle otoyolda görev yapacak ekip ve araçlar tanıtıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'in katılımıyla gerçekleştirilen törende dua okunarak kurban kesildi.
Belirlenen güzergahta görev yapacak komutanlık emrine yeni alınan 11 araç ve 2 motosiklet de verildi.
Jandarma personeli tören sonrası görev yerlerine uğurlandı.
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