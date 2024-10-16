Edirne Valisi Sezer'den kurum ziyaretleri
Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi ile atanan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Yıldız'ı ziyaret etti.
Sezer, Yıldız'a görevinde başarı diledi. Ziyarette Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da yer aldı.
Vali Sezer, göreve başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve İl Müftüsü Ercan Aksu'yu da ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.
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