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        Trakya Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını anlatan fotoğraf sergisi açıldı

        Trakya Üniversitesi Aktif Gençlik Topluluğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:53
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        Trakya Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını anlatan fotoğraf sergisi açıldı
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        Trakya Üniversitesi Aktif Gençlik Topluluğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf sergisi açtı.

        Balkan Kongre Merkezi önünde düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Buluşuyor" etkinliğinde üniversiteden birçok topluluk stant açarak faaliyetlerini anlattı.

        Trakya Üniversitesi Aktif Gençlik Topluluğu da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf sergisi açtı.

        Topluluk Başkanı Eren Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada Filistin'de yaşanan zulmü unutmamak adına sergi açtıklarını söyledi.

        Gazze'de son bir senedir soykırım yaşandığını belirten Çam, şunları kaydetti:

        "Aslında buradaki olay sadece Filistin'i savunmak ya da Lübnan'da yaşanan saldırıları kınamak değil. İsrail, Arz-ı Mev'ud inancına göre bu savaşın aslında bir gün bizim topraklarımıza da geleceğinin işaretini veriyor. Biz sadece onları değil kendi hakkımızı da savunmak için bu eylemleri gerçekleştiriyoruz.

        Bizim burada tek bir amacımız var. Daha fazla masum çocuk, daha fazla masum kadın, masum insanlar hayatlarını kaybetmesin diye biz üniversitelerde sesimizi çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde hem ülkemizde hem yurt dışında, Filistin'de, Lübnan'da, dünyanın her neresinde olursa olsun her türlü soykırıma tepki gösteren, insanlık dışı eylemlere tepki gösteren insanları bir kez daha buradan selamlamak istiyoruz."

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