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        Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:12
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        Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Edirne'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Şube Başkanı Aydın Bildiş anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Bildiş, törende yaptığı konuşmada, tarihi boyunca asla insanlık suçu işlememiş ve her zaman mazlumun yanında yer almış bir ordunun emekli mensupları olmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

        Günümüzde bir terör örgütünden farksız davranan kimi devletlerin yaptıkları mezalimi görmenin insanlık adına utancını yaşadıklarını ifade eden Bildiş, şunları kaydetti:

        "Yakın coğrafyamızda akan kanın ve adaletsiz savaşların bir an önce son bulmasını diliyor ve buna sebep olanları da şiddetle kınıyoruz. Yakın coğrafyamızdaki gelişmeler bize güçlü bir ordunun, milli birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Savunma sanayinin ve teknolojinin milli olması artık kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Son yıllarda milli imkanlarımızla geliştirilen ve kendisinden övgüyle bahsettiren savunma sistemlerimiz ve bunları büyük ustalıkla kullanan meslektaşlarımızla geleceğe daha güvenle bakmaktayız. TEMAD mensupları olarak her zaman milletimize hizmette bizlere düşen bir görev olduğunda asla geri durmayacağımızı ve milli birliğimizi tehdit edecek her girişimin karşısında yaşımız kaç olursa olsun dimdik durmaya devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz."

        Konuşmaların ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğindeki kortej, Saraçlar Caddesi'nden Balıkpazarı Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Törene Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti temsilcileri, TEMAD'ın Lüleburgaz, Çorlu ve Kırklareli şube başkanları, dernek üyeleri ve astsubaylar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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