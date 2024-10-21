Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de köy köy gezilerek gün yüzüne çıkarılan yemekler lokantalarda "Edirne menüsü" adı altında sunulacak

        Edirne Valiliğince kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi ve unutulan yemeklerin tariflerinin toplanması çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de köy köy gezilerek gün yüzüne çıkarılan yemekler lokantalarda "Edirne menüsü" adı altında sunulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valiliğince kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi ve unutulan yemeklerin tariflerinin toplanması çalışması tamamlandı.

        Proje kapsamında ilçeler ve köylerde folklorik saha araştırması yapıldı. Şefler tarafından kadınlardan alınan tarifler akademisyenler tarafından derlendi. Çorbalardan, salatalara, kahvaltılıklardan, tatlılara çeşitli kategorilerde reçeteleri elde edilen 101 yemek ve tatlıların yapılışları da görüntülü olarak kaydedildi.

        Bu çerçevede hazırlanan "Topraktan Sofraya Edirne" kitabında yer alacak yemeklerin tarifini okuyanlar aynı zamanda karekod aracılığıyla yemeklerin yapılışını izleme imkanı da bulacak.

        Kitabın tanıtımı ve yemek sunumları için hafta sonu Karaağaç Tren Garı'nda "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" düzenlenecek.

        - Festival 25-27 Ekim'de

        Edirne Valisi Yunus Sezer, hafta sonu kentte düzenlenecek festivalin tanıtımı için Osmanlı'da saray aşçılarından Aşçı Yahya Baba'nın hayatının da anlatıldığı Trakya Üniversitesi İmaret Müzesi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Sezer, Edirne'nin hem saray hem de Rumeli mutfağının iç içe olduğu benzersiz gastronomik zenginliği bulunan kentlerden olduğunu ifade etti.

        Önemli mirası bugüne taşımak için başlatılan projeyle unutulan yemeklerin tariflerinin yer aldığı bir kitap hazırlandığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Bazı yemeklerimiz de tarifi bilenlerin yaşamını yitirmesiyle tarihe karışıyor. Bunları yeniden gün yüzüne çıkartalım. Hem Evliya Çelebi'nin kitabında yer alan hem tarih kitaplarında yer alan yemekleri gün yüzüne çıkarmak adına projeye başlandı. Köy köy gezildi. 58 şef köylerde 101 yemek ve tatlı tariflerini derledi, sadece derlemekle kalmadı, yemek pişen evlerde tarifler görüntülü olarak kaydedildi. Yemeklerin hazırlanışı edirne.com.tr adresinden görülebilecek. Bu projeyi de büyük bir gastronomi festivaliyle taçlandırmak istedik. 25 - 27 Ekim tarihlerinde üç gün sürecek festivali gerçekleştireceğiz. Kitapta yer alan yemek ve tatlıların sunumları yapılacak. Edirne'nin peyniri ve yerel tatlarının tanıtımı yapılacak. Gastronomi alanında akademisyenler, ünlü şeflerin, mastercheflerin sunumları ve konser programları olacak."

        - "Çok özel ve bilinmeyen tarifler yer alıyor"

        Sezer, kitapta kahvaltılarda yenen kaçamaktan, Edirne'ye has pirinç mantısına, göçmen lezzeti loznikten, saray mutfağından mahmudiyeye kadar çok özel ve bilinmeyen yemek ve tatlı tariflerinin de yer aldığına işaret etti.

        Bu tariflerin gün yüzüne çıkmasıyla tava ciğeri ve köfteyle öne çıkan gastronomi turizmini de çeşitlendirmek istediklerini ifade eden Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Edirne'nin kendine özgü bir mantısı var. Bu pirinç mantısının kesinlikle raflarda yerini alması lazım. Bunu çok önemsiyoruz. Buna benzer birçok yemek ve tatlı var, rafların bir köşesinde duruyor, bunlara birinin dokunmasını bekliyorlar. Gerçekten de bu festival buna vesile ve ön ayak olacak. Çünkü Edirne tava ciğerinin de bir anda popüler olması yine birkaç gönüllünün bu işi kendisine vazife edinerek çalışmasıyla olmuş durumda. Yine badem ezmesi ve kurabiye de böyle. Önümüzdeki günlerde kitapta yer alan yemek ve tatlıları 'Edirne menüsü' diye restoranlarda göreceğiz. Dışarıdan gelenler 'Edirne'ye ait ne yiyebileceğim' dediği zaman bütün restoranlarda Edirne menüsü diye bir menüyü inşallah bu festivalden sonra biraz zorunlu hale getireceğiz biraz da ön ayak olacağız."

        Sezer, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ardından tarifleriyle kitapta yer alanlar söz alarak yemeklerden söz etti. Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünden Hatice Üzülmez ve kentin önemli tatlı üreticilerinden Arif Meriç'in esprili dilli anlatımı dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
        Edirne'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Trakya'da ormanlarda temizlik yapıldı
        Trakya'da ormanlarda temizlik yapıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa