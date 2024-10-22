Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        15 Temmuz gazisinden rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam mesajı

        CİHAN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına giden ve burada açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Abdullah İrgin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle özellikle gençlerin rehavete kapılmaması, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz gazisinden rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına giden ve burada açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Abdullah İrgin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle özellikle gençlerin rehavete kapılmaması, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

        15 Temmuz Gazisi İrgin, AA muhabirine, özel işlerinden dolayı 15 Temmuz 2016'da Ankara'da bulunduğunu anlattı.

        Emniyet mensubu bir arkadaşıyla Kızılay Meydanı'nda darbe girişimi olduğunu duyduğunu aktaran İrgin, Genelkurmay Başkanlığında rehine krizi yaşandığını öğrenmesi üzerine oraya gittiklerini ifade etti.

        Kalkışma yapan terör örgütü üyeleriyle konuşmak ve bu yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini vurgulayan İrgin, şöyle konuştu:

        "Sonuçta bunlar bizim askerimiz konuşuruz dedik. Biz oraya silahla gitmedik. Başka bir niyetle gitmedik. Biz oraya gittikten sonra ateş edilmeye başlandı. Camı kırıp içeri girdik. Genelkurmay Başkanının odasına gittik ve oradan da ateş edildi. Askeriyenin Özel Harekat Timi gelip bizi dışarıya çıkardı. Dışarıya çıktık, tabi yaralanmıştık. Hastaneye doğru giderken Jandarma Genel Komutanlığının önünde helikopterin taradığı insanları gördük. Çoğunun vücudu paramparça olmuştu, şehit olmuşlardı. Terörist başının ateşi bol olsun. Bunlar Allah'a çok şükür o gece başarılı olamadılar. Şimdi Nereye gömeceklerini bile bilmiyorlar. Topraksız bir insan."

        Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini dile getiren İrgin, şunları kaydetti:

        "PKK'dır, FETÖ'dür bu ülkede bitmedi, bitmeyecek. Terörist başı öldü ama Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da dediği gibi rehavete kapılmayacağız. Kiralık katilleriyle, satılmış hainleriyle bu ülkeyi yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecekler. Bundan sonra bizim gençlerimizin yapması gereken her şeyde en üst seviyede başarılı olmamız gerekiyor. Bilimde, kültürde, sanatta, her konuda başarılı olmamız gerekiyor ki biz bunlara meydan vermeyelim. Bunlar soruları çalıp da bu ülkenin başına geçip ülkeyi peşkeş çekmesinler diye elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Burada gençlere çok iş düşüyor. Nasıl 15 Temmuz'da Çanakkale ruhu canlandıysa o ruhu devam ettirmeleri gerekiyor. Bizim başka vatanımız yok gidecek bir yerimiz de yok."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir

        Benzer Haberler

        Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
        Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
        Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi
        Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi
        Edirne'de gastronomi festivali düzenlenecek
        Edirne'de gastronomi festivali düzenlenecek
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de "Yenidoğan çetesi" protesto edildi
        Edirne'de "Yenidoğan çetesi" protesto edildi
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı