15 Temmuz gazisinden rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam mesajı
CİHAN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına giden ve burada açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Abdullah İrgin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle özellikle gençlerin rehavete kapılmaması, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.
CİHAN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına giden ve burada açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Abdullah İrgin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle özellikle gençlerin rehavete kapılmaması, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.
15 Temmuz Gazisi İrgin, AA muhabirine, özel işlerinden dolayı 15 Temmuz 2016'da Ankara'da bulunduğunu anlattı.
Emniyet mensubu bir arkadaşıyla Kızılay Meydanı'nda darbe girişimi olduğunu duyduğunu aktaran İrgin, Genelkurmay Başkanlığında rehine krizi yaşandığını öğrenmesi üzerine oraya gittiklerini ifade etti.
Kalkışma yapan terör örgütü üyeleriyle konuşmak ve bu yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini vurgulayan İrgin, şöyle konuştu:
"Sonuçta bunlar bizim askerimiz konuşuruz dedik. Biz oraya silahla gitmedik. Başka bir niyetle gitmedik. Biz oraya gittikten sonra ateş edilmeye başlandı. Camı kırıp içeri girdik. Genelkurmay Başkanının odasına gittik ve oradan da ateş edildi. Askeriyenin Özel Harekat Timi gelip bizi dışarıya çıkardı. Dışarıya çıktık, tabi yaralanmıştık. Hastaneye doğru giderken Jandarma Genel Komutanlığının önünde helikopterin taradığı insanları gördük. Çoğunun vücudu paramparça olmuştu, şehit olmuşlardı. Terörist başının ateşi bol olsun. Bunlar Allah'a çok şükür o gece başarılı olamadılar. Şimdi Nereye gömeceklerini bile bilmiyorlar. Topraksız bir insan."
Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini dile getiren İrgin, şunları kaydetti:
"PKK'dır, FETÖ'dür bu ülkede bitmedi, bitmeyecek. Terörist başı öldü ama Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da dediği gibi rehavete kapılmayacağız. Kiralık katilleriyle, satılmış hainleriyle bu ülkeyi yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecekler. Bundan sonra bizim gençlerimizin yapması gereken her şeyde en üst seviyede başarılı olmamız gerekiyor. Bilimde, kültürde, sanatta, her konuda başarılı olmamız gerekiyor ki biz bunlara meydan vermeyelim. Bunlar soruları çalıp da bu ülkenin başına geçip ülkeyi peşkeş çekmesinler diye elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Burada gençlere çok iş düşüyor. Nasıl 15 Temmuz'da Çanakkale ruhu canlandıysa o ruhu devam ettirmeleri gerekiyor. Bizim başka vatanımız yok gidecek bir yerimiz de yok."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.