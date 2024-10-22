15 Temmuz gazisinden rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam mesajı

CİHAN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına giden ve burada açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Abdullah İrgin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle özellikle gençlerin rehavete kapılmaması, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

15 Temmuz Gazisi İrgin, AA muhabirine, özel işlerinden dolayı 15 Temmuz 2016'da Ankara'da bulunduğunu anlattı.

Emniyet mensubu bir arkadaşıyla Kızılay Meydanı'nda darbe girişimi olduğunu duyduğunu aktaran İrgin, Genelkurmay Başkanlığında rehine krizi yaşandığını öğrenmesi üzerine oraya gittiklerini ifade etti.

Kalkışma yapan terör örgütü üyeleriyle konuşmak ve bu yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini vurgulayan İrgin, şöyle konuştu: "Sonuçta bunlar bizim askerimiz konuşuruz dedik. Biz oraya silahla gitmedik. Başka bir niyetle gitmedik. Biz oraya gittikten sonra ateş edilmeye başlandı. Camı kırıp içeri girdik. Genelkurmay Başkanının odasına gittik ve oradan da ateş edildi. Askeriyenin Özel Harekat Timi gelip bizi dışarıya çıkardı. Dışarıya çıktık, tabi yaralanmıştık. Hastaneye doğru giderken Jandarma Genel Komutanlığının önünde helikopterin taradığı insanları gördük. Çoğunun vücudu paramparça olmuştu, şehit olmuşlardı. Terörist başının ateşi bol olsun. Bunlar Allah'a çok şükür o gece başarılı olamadılar. Şimdi Nereye gömeceklerini bile bilmiyorlar. Topraksız bir insan."