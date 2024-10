15 Temmuz gazisinden rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam mesajı

CİHAN DEMİRCİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına giden ve burada açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Abdullah İrgin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesiyle özellikle gençlerin rehavete kapılmaması, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

15 Temmuz Gazisi İrgin, AA muhabirine, özel işlerinden dolayı 15 Temmuz 2016'da Ankara'da bulunduğunu anlattı.

Emniyet mensubu bir arkadaşıyla Kızılay Meydanı'nda darbe girişimi olduğunu duyduğunu aktaran İrgin, Genelkurmay Başkanlığında rehine krizi yaşandığını öğrenmesi üzerine oraya gittiklerini ifade etti.

Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini dile getiren İrgin, şunları kaydetti:

"PKK'dır, FETÖ'dür bu ülkede bitmedi, bitmeyecek. Terörist başı öldü ama Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da dediği gibi rehavete kapılmayacağız. Kiralık katilleriyle, satılmış hainleriyle bu ülkeyi yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecekler. Bundan sonra bizim gençlerimizin yapması gereken her şeyde en üst seviyede başarılı olmamız gerekiyor. Bilimde, kültürde, sanatta, her konuda başarılı olmamız gerekiyor ki biz bunlara meydan vermeyelim. Bunlar soruları çalıp da bu ülkenin başına geçip ülkeyi peşkeş çekmesinler diye elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Burada gençlere çok iş düşüyor. Nasıl 15 Temmuz'da Çanakkale ruhu canlandıysa o ruhu devam ettirmeleri gerekiyor. Bizim başka vatanımız yok gidecek bir yerimiz de yok."