Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi
Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.
Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde, 6 ekip ve 16 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 187 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Denetimde yoklama kaçağı 4 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.
Trafik açısından 60 aracın incelendiği uygulamada 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.
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