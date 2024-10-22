Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi

Denetimde yoklama kaçağı 4 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde, 6 ekip ve 16 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 187 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.