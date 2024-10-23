Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı

Edirne'de PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 184. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknolojinin ilerlediği günümüzde PTT'nin de teknolojiye entegre olduğunu belirten Akalın, "PTT, en uzak noktadan karayolu ile gelecek her türlü kargo gönderileri için gün artı iki hedefi koymuştur. Edirne PTT Başmüdürlüğü olarak da bu hedefi tutturmuş durumdayız." dedi.