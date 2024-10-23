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        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı

        Edirne'de PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:31
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        Edirne'de PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı
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        Edirne'de PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, kurumun 184. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Teknolojinin ilerlediği günümüzde PTT'nin de teknolojiye entegre olduğunu belirten Akalın, "PTT, en uzak noktadan karayolu ile gelecek her türlü kargo gönderileri için gün artı iki hedefi koymuştur. Edirne PTT Başmüdürlüğü olarak da bu hedefi tutturmuş durumdayız." dedi.

        Akalın, 184. müşteri olan Duygu Biçer'e pul albümü, defter ve kitap armağan etti.

        Biçer, hediyeler için Akalın'a teşekkür etti.

        Ardından Akalın, emekli ve çalışan personelle başmüdürlüğün lokalinde bir araya geldi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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