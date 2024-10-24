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        Çifte vatandaşlara ve Bulgaristan'da yaşayan Türklere seçim için "birlik" çağrısı

        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşlara ve Bulgaristan'da yaşayan Türklere birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:00
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        Çifte vatandaşlara ve Bulgaristan'da yaşayan Türklere seçim için "birlik" çağrısı
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        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşlara ve Bulgaristan'da yaşayan Türklere birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu.

        Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'da son yıllarda siyasi istikrarsızlık yaşandığını söyledi.

        Yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümetlerin uzun süreli olmadığını ve yeniden seçimlere gidildiğini belirten Güneş, "2021 yılından bu yana seçimler oluyor. Soydaşlarımız ve Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar yine sandık başına gidecekler. Son 3,5 senedir yoğun bir seçim maratonu yaşadık ancak bir türlü istikrar sağlanamadı." dedi.

        Cevat Güneş, 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Bulgaristan'daki erken genel seçimler için Edirne'de 3, Türkiye genelinde ise 168 sandık kurulacağını dile getirdi.

        Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Güneş, "Biz, çifte vatandaşlarımızın ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın daha güzel günler yaşamaları için birlik olmasını ve birlikte hareket etmelerini ümit ediyoruz. Temennimiz bu istikamette." diye konuştu.

        Güneş, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin demokratik haklardan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamanın yolunun seçimlerde başarı elde etmekten geçtiğine dikkati çekti.

        Bulgaristan'da Türklerin parlamentoda daha fazla üyeyle temsil edilmesi için seçimlerde oy kullanmanın önemli olduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız şunun çok iyi bilincinde, Bulgaristan parlamentosunda temsiliyet kazanabilmek için demokratik haklarını kullanarak sandığa gitmeleri ve ortaya bir irade koymaları gerekli. Bulgaristan'da yaşayan Türkler ve çifte vatandaşlarımız için sandığa gitmek önem arz ediyor. Bizler de bu camianın temsilcileri olarak bunun için çaba sarf ediyoruz.

        Vatandaşlarımız 'Biz seçime dokuzuncu kez gidiyoruz, birçok seçim atlattık' diyerek yılgınlığa düşmesinler. Çünkü demokratik bir seçim sürecindeyiz. Vatandaşlarımızın sesinin çıkacağı yer parlamentodur. Parlamentoda sesi olmasını isteyenler oylarını kullansınlar. Bu seçimler ilk veya son değil. Soydaşlarımızın birlikte hareket etmesini önemsiyoruz. Türklerin bu seçimlerde birlik içinde olmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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