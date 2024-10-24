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        Edirne'den kısa kısa

        PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın ve beraberindekiler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:16
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        Edirne'den kısa kısa
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        PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın ve beraberindekiler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        PTT teşkilatının 184. Kuruluş yıldönümünü vesilesiyle yapılan ziyarette Akalın, Vali Sezer'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Vali Sezer'de PTT teşkilatının 184. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

        - Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda tören düzenlendi

        Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 15. yılı kutlaması ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleşti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, yüksekokulun tanıtım sunumu ve ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı lisans öğrencilerinden oluşan Yaylı Trio grubunun klasik müzik dinletisi ile devam etti.

        Daha sonra Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve Keşan Yusuf Çapraz Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale bir konuşma yaptı.

        Konuşmacılar öğrencilere her türlü desteklerini ifade ederek geleceğe dair önerilerde bulundu.

        - Havsa'da köylere yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı

        Havsa'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı yapıldı.

        Havsa Kaymakamı Adnan Ayte başkanlığında, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri katıldı.

        Köylerde yapılacak hizmetlerin ele alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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