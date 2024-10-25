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        Edirne'de 7 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:05
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        Edirne'de 7 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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        Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır hattında güvenlik ve asayiş çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmada son bir haftada yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK, 6'sı FETÖ üyesi 7 terörist yakalandı.

        Zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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