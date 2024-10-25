Edirne'de 7 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Ekiplerce yapılan çalışmada son bir haftada yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK, 6'sı FETÖ üyesi 7 terörist yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır hattında güvenlik ve asayiş çalışmaları sürüyor.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 terör örgütü mensubu yakalandı.

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