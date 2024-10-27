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        Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 08:59 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:09
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        Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti.

        Seçimler için 31'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 168 sandık kuruldu.

        Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesinde oylarını kullandı.

        Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

        Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'da yaşanan siyasi istikrarsızlık nedeniyle yeniden seçime gidildiğini söyledi.

        Seçimlerin çifte vatandaşlar ve Bulgaristan'da yaşayan Türklerin hakları için çok önemli olduğunu belirten Güneş, "Bulgaristan parlamentosunda temsiliyet elde etmek için oy kullanmak önem arz ediyor. Demokratik haklar kullanılmalı. Bulgaristan'da 3,5 yıldır sağlam bir hükümet yok, koalisyon hükümetleri kuruluyor. Başarılı olamıyorlar. Vatandaşlar sabırlı bir şekilde davranıp, yılgınlığa kapılmadan oylarını kullanmalı." dedi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesinde kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

        Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, AA muhabirine Bulgaristan'da hükümetin kurulması için çifte vatandaşların 7'nci kez sandık başına gittiğini söyledi.

        Vatandaşların artık yorulduğunu ifade eden Ateş, "Bizim heyecanımız hiçbir zaman bitmeyecek. Her defasında tekrarlıyoruz ama 77 olsun, 87 olsun, bu seçimlere her defasında gideceğiz. Biliyorsunuz demokrasinin gereği bu. Demokratik hakkımızı her defasında kullanacağız." ifadelerini kullandı.

        Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar Süleymanpaşa İlkokulunda oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor.

        Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, sabahın erken saatlerinden itibaren oy verme işleminin devam ettiğini belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

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