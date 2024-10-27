Edirne'de sis etkili oldu
Edirne'de yoğun sis görülüyor.
Edirne'de yoğun sis görülüyor.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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