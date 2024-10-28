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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:05
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Sezer, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 101. yıldönümünüm kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyetin Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen ağır bedeller ödeyerek hürriyet ve istiklal aşkıyla dünya tarihine yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Sezer, Cumhuriyete can veren birlik ve beraberlik ruhunun, bugün de dimdik ayakta olduğunu bildirdi.

        Bu ruhun, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de devle karşı planlanan hain oyunlara asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Vali Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyete ve atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çok çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum."

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